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Слуцкий спел песню про интимное видео Дзюбы

Слуцкий спел песню про интимное видео Дзюбы
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потроллил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

Специалист посетил шоу «Плохие песни», где задача участника — насмешить оппонента песней на известный мотив с изменённым текстом. Слуцкому удалось выполнить задачу благодаря песне, посвящённой интимному видео Дзюбы, попавшему в Сеть прошлой осенью.

«Недавно в трендах видел ролик на ютубе.
Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.
Всем показал, что нужно делать дома Дзюба
Великолепною пятёркой на руке», — спел Слуцкий в ролике на канале slow slow cow в YouTube.

«Рубин» Слуцкого, набрав 37 очков в 22 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» Дзюбы лидирует в первенстве с 45 очками. На счету 32-летнего форварда 12 голов (три — с пенальти) и четыре результативные передачи в 20 матчах чемпионата.

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