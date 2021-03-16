Слуцкий спел песню про интимное видео Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потроллил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.



Специалист посетил шоу «Плохие песни», где задача участника — насмешить оппонента песней на известный мотив с изменённым текстом. Слуцкому удалось выполнить задачу благодаря песне, посвящённой интимному видео Дзюбы, попавшему в Сеть прошлой осенью.



«Недавно в трендах видел ролик на ютубе.

Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.

Всем показал, что нужно делать дома Дзюба

Великолепною пятёркой на руке», — спел Слуцкий в ролике на канале slow slow cow в YouTube.



«Рубин» Слуцкого, набрав 37 очков в 22 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» Дзюбы лидирует в первенстве с 45 очками. На счету 32-летнего форварда 12 голов (три — с пенальти) и четыре результативные передачи в 20 матчах чемпионата.

«Если Слуцкий уйдёт, то только в «Реал»! Победа над «Зенитом» — новый плюс в карму тренеру Рустем Сайманов объяснил, как «Рубин» смог потрепать лидеров российского футбола.