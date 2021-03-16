Слуцкий спел песню про интимное видео Дзюбы

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий потроллил нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.
Специалист посетил шоу «Плохие песни», где задача участника — насмешить оппонента песней на известный мотив с изменённым текстом. Слуцкому удалось выполнить задачу благодаря песне, посвящённой интимному видео Дзюбы, попавшему в Сеть прошлой осенью.
«Недавно в трендах видел ролик на ютубе.
Просмотров больше, чем у матчей РПЛ.
Всем показал, что нужно делать дома Дзюба
Великолепною пятёркой на руке», — спел Слуцкий в ролике на канале slow slow cow в YouTube.
«Рубин» Слуцкого, набрав 37 очков в 22 турах, занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» Дзюбы лидирует в первенстве с 45 очками. На счету 32-летнего форварда 12 голов (три — с пенальти) и четыре результативные передачи в 20 матчах чемпионата.
- 16 марта 2021
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