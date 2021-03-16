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Ларссон сможет сыграть с «Уралом». Форварда унесли на носилках в матче с «Динамо»

Ларссон сможет сыграть с «Уралом». Форварда унесли на носилках в матче с «Динамо»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон сможет сыграть в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом».

«У нас для вас хорошие новости! В матче с «Динамо» Джорди получил небольшое мышечное повреждение, но уже готовится к матчу «Спартак» — «Урал», — говорится в сообщении «твиттера» «Спартака».

Джордан Ларссон получил повреждение в матче с «Динамо» (2:1). В добавленное ко второму тайму время Ларссона унесли на носилках. Вместо него на поле вышел полузащитник Йоррит Хендрикс.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.

«Спартак» в 22 матчах набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Матч с «Уралом» состоится 18 марта.

Ларссона унесли на носилках в концовке матча с «Динамо»
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