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Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции, сообщает пресс-служба Федерации футбола Швеции.

39-летний форвард попал в заявку национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.

В заявку сборной Швеции также попали четыре футболиста из Российской Премьер-Лиги — Виктор Классон, Маркус Берг, Кристоффер Олссон («Краснодар») и Карл Старфельт («Рубин»).

В ноябре СМИ сообщали, что главный тренер шведской сборной Ян Андерссон рассматривает возвращение Ибрагимовича, а в январе, по неофициальным данным, состоялась их личная беседа.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

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