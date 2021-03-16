Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции, сообщает пресс-служба Федерации футбола Швеции.
39-летний форвард попал в заявку национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.
В заявку сборной Швеции также попали четыре футболиста из Российской Премьер-Лиги — Виктор Классон, Маркус Берг, Кристоффер Олссон («Краснодар») и Карл Старфельт («Рубин»).
В ноябре СМИ сообщали, что главный тренер шведской сборной Ян Андерссон рассматривает возвращение Ибрагимовича, а в январе, по неофициальным данным, состоялась их личная беседа.
Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.
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