Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил вызов в сборную Швеции, сообщает пресс-служба Федерации футбола Швеции.

39-летний форвард попал в заявку национальной команды на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую игру с Эстонией.

В заявку сборной Швеции также попали четыре футболиста из Российской Премьер-Лиги — Виктор Классон, Маркус Берг, Кристоффер Олссон («Краснодар») и Карл Старфельт («Рубин»).

В ноябре СМИ сообщали, что главный тренер шведской сборной Ян Андерссон рассматривает возвращение Ибрагимовича, а в январе, по неофициальным данным, состоялась их личная беседа.



Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.