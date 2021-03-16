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Аккаунт «Реала» в «Твиттере» взломали

Аккаунт «Реала» в «Твиттере» взломали
Футбол / Испания 0

Аккаунт мадридского «Реала» в «Твиттере» подвергся атаке, сообщает Radio Marca на своей странице в соцсети.

Сегодня, 16 марта, в аккаунте «сливочных» появилось сообщение, что нападающий Родриго получил повреждение. Новость успела выйти во многих СМИ, однако, как оказалось, футболист не испытывает никаких проблем со здоровьем. Сообщение опубликовала не пресс-служба «Королевского клуба», а неизвестные, взломавшие его аккаунт.

Ранее стало известно, что другой форвард «Реала» — Эден Азар — с большой вероятностью перенесёт операцию и пропустит оставшуюся часть сезона. Футболист страдает от болей в голеностопе. Его участие в чемпионате Европы — 2020, где он должен был выступить со сборной Бельгии, оказалось под вопросом.

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