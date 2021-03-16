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Главный тренер сборной Швеции прокомментировал возвращение Златана Ибрагимовича

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Главный тренер сборной Швеции прокомментировал возвращение Златана Ибрагимовича
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал возвращение в национальную команду нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.

39-летний форвард попал в заявку шведской сборной на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую встречу с Эстонией.

«В первую очередь Златан — очень хороший футболист. Лучший, кто был у нас в Швеции. Конечно, очень здорово, что он захотел вернуться. Помимо того, что Ибрагимович способен дать нам на поле, у него есть невероятный опыт, которым он может поделиться с другими игроками», — цитирует Андерссона пресс-служба федерации футбола Швеции.

Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции
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