Главный тренер сборной Швеции прокомментировал возвращение Златана Ибрагимовича
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал возвращение в национальную команду нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.
39-летний форвард попал в заявку шведской сборной на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую встречу с Эстонией.
«В первую очередь Златан — очень хороший футболист. Лучший, кто был у нас в Швеции. Конечно, очень здорово, что он захотел вернуться. Помимо того, что Ибрагимович способен дать нам на поле, у него есть невероятный опыт, которым он может поделиться с другими игроками», — цитирует Андерссона пресс-служба федерации футбола Швеции.
Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.
Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции
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