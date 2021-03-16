Главный тренер сборной Швеции прокомментировал возвращение Златана Ибрагимовича

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал возвращение в национальную команду нападающего «Милана» Златана Ибрагимовича.



39-летний форвард попал в заявку шведской сборной на матчи отбора к чемпионату мира 2022 года с Грузией и Косово и на товарищескую встречу с Эстонией.



«В первую очередь Златан — очень хороший футболист. Лучший, кто был у нас в Швеции. Конечно, очень здорово, что он захотел вернуться. Помимо того, что Ибрагимович способен дать нам на поле, у него есть невероятный опыт, которым он может поделиться с другими игроками», — цитирует Андерссона пресс-служба федерации футбола Швеции.



Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции