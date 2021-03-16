Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ман Сити» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Хави поздравил Месси, повторившего его рекорд по матчам за «Барселону»

Хави поздравил Месси, повторившего его рекорд по матчам за «Барселону»
Футбол / Испания 0

Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отреагировал на достижение экс-партнёра по команде нападающего Лионеля Месси.

33-летний аргентинец достиг показателя в 767 матчей за каталонский клуб и сравнялся с Хави, который до недавнего времени оставался рекордсменом сине-гранатовых.

«Мои поздравления, Лео! Это честь, что ты повторил мой рекорд. Поздравляю, друг», — написал Хави в своём «инстаграме».

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.

Месси отреагировал на новость, что он повторил рекорд Хави по матчам за «Барселону»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021