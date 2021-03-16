Хави поздравил Месси, повторившего его рекорд по матчам за «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны», а ныне главный тренер «Аль-Садда» Хави Эрнандес отреагировал на достижение экс-партнёра по команде нападающего Лионеля Месси.



33-летний аргентинец достиг показателя в 767 матчей за каталонский клуб и сравнялся с Хави, который до недавнего времени оставался рекордсменом сине-гранатовых.



«Мои поздравления, Лео! Это честь, что ты повторил мой рекорд. Поздравляю, друг», — написал Хави в своём «инстаграме».



Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту завоевал 34 трофея, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.

Месси отреагировал на новость, что он повторил рекорд Хави по матчам за «Барселону»