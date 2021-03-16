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Алекс Крал вызван в сборную Чехии на матчи с Эстонией, Бельгией и Уэльсом

Алекс Крал вызван в сборную Чехии на матчи с Эстонией, Бельгией и Уэльсом
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба сборной Чехии представила в «Твиттере» список футболистов, вызванных в национальную команду на предстоящие матчи. В состав попал полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал.

Во время мартовского международного перерыва сборной Чехии предстоит провести три матча в квалификации чемпионата мира — 2022. 24 марта команда сыграет в гостях с Эстонией, 27 марта примет Бельгию, а 30 марта встретится на выезде с Уэльсом.

Крал перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 22 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отдал 4 результативные передачи. Красно-белые, набрав 41 очко, занимают второе место в турнирной таблице первенства, уступая лишь действующему чемпиону «Зениту» (45).

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