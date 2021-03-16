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КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Динамо» на 375 тыс. рублей

КДК РФС оштрафовал «Спартак» по итогам матча с «Динамо» на 375 тыс. рублей
Футбол / РПЛ 0
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц рассказал о санкциях, применённых к «Динамо» и «Спартаку» по итогам матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги. Напомним, встреча завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.

«Динамо» оштрафовано за нарушение зрителями санитарного регламента на 50 тыс. рублей, за скандирование оскорбительных выражений — на 80 тыс. рублей. «Спартак» за нарушение санитарного регламента также оштрафован на 50 тыс. рублей, а за скандирования — на 100 тыс. рублей. За использование пиротехнических изделий болельщиками «Спартак» оштрафован на 125 тыс. рублей, а также за неправомерные действия зрителей — на 100 тыс. рублей», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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