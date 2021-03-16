Тренер ЦСКА, ранее работавший в АПЛ: принял предложение из Москвы и ничуть не жалею

Тренер по физической подготовке московского ЦСКА Райланд Морганс рассказал, как оказался в России.

«Футбольный мир тесен. Йелле Гус, с которым я пересекался в Китае, ранее трудился в «армейском» клубе. Он, а также Гус Хиддинк, который прекрасно известен в России, посоветовали меня ПФК ЦСКА. Потом было общение с генеральным директором клуба Романом Бабаевым, главным тренером Виктором Гончаренко, специалистом по международным отношениям Максимом Головлевым. В итоге я принял приглашение, о котором ничуть не жалею!

Поверьте, я действительно полюбил ПФК ЦСКА. Такое ощущение, что это клуб, который я искал всю свою жизнь. Меня замечательно приняли, ощущаю себя очень комфортно. Не в последнюю очередь потому, что у нас замечательный штаб. У меня есть лицензия Pro, и коллеги всегда выслушивают мои соображения по тактике. Кроме того, я дипломированный специалист по физической подготовке», — сказал Морганс в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.