Райланд Морганс: у ЦСКА многообещающая и перспективная команда, которая будет прибавлять

Тренер по физической подготовке московского ЦСКА Райланд Морганс рассказал о задачах «армейцев» на международной арене и оценил перспективы развития команды.

«Задача ПФК ЦСКА, безусловно, в том, чтобы успешно выступать на международной арене. Перед нами была поставлена задача – привнести определённые европейские методы и попытаться смешать их с тем, что здесь уже действует и хорошо развито. В команде и ранее присутствовали очень хорошие идеи, которые действительно работают.

У ПФК ЦСКА сейчас молодая, многообещающая, перспективная команда, и я не сомневаюсь, что ребята будут серьёзно прибавлять, станут сильнее физически, морально, технически и тактически. Верю, что наш нынешний подход пойдёт на пользу не только молодым игрокам, но и опытным, достаточно зрелым футболистам.

Если мы со временем сумеем поднять все элементы и развить их, то сможем достичь самой главной нашей задачи. И когда ПФК ЦСКА в следующий раз будет играть в Европе, мы, надеюсь, добьёмся хороших результатов и порадуем многочисленную армию наших поклонников», — сказал Морганс в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Ранее Райланд Морганс рассказал, как после работы в АПЛ принял предложение из России.