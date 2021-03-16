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Райланд Морганс: у ЦСКА многообещающая и перспективная команда, которая будет прибавлять

Райланд Морганс: у ЦСКА многообещающая и перспективная команда, которая будет прибавлять
Футбол / РПЛ 0
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Тренер по физической подготовке московского ЦСКА Райланд Морганс рассказал о задачах «армейцев» на международной арене и оценил перспективы развития команды.

«Задача ПФК ЦСКА, безусловно, в том, чтобы успешно выступать на международной арене. Перед нами была поставлена задача – привнести определённые европейские методы и попытаться смешать их с тем, что здесь уже действует и хорошо развито. В команде и ранее присутствовали очень хорошие идеи, которые действительно работают.

У ПФК ЦСКА сейчас молодая, многообещающая, перспективная команда, и я не сомневаюсь, что ребята будут серьёзно прибавлять, станут сильнее физически, морально, технически и тактически. Верю, что наш нынешний подход пойдёт на пользу не только молодым игрокам, но и опытным, достаточно зрелым футболистам.

Если мы со временем сумеем поднять все элементы и развить их, то сможем достичь самой главной нашей задачи. И когда ПФК ЦСКА в следующий раз будет играть в Европе, мы, надеюсь, добьёмся хороших результатов и порадуем многочисленную армию наших поклонников», — сказал Морганс в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

Ранее Райланд Морганс рассказал, как после работы в АПЛ принял предложение из России.

В ЦСКА за физику отвечает доктор наук. Работал с Клоппом, Бэйлом и Суаресом
Райланд Морганс – один из самых крутых тренеров в России.
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