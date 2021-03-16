Лапорта не предоставил финансовые гарантии для вступления в должность главы «Барселоны»

Жоан Лапорта для официального вступления в должность президента «Барселоны» должен гарантировать инвестиции в размере € 124,6 млн, что составляет 15% от бюджета клуба, сообщает Diari Ara.



По информации источника, руководство Примеры должно получить финансовые гарантии до завтра, 17 марта. Отмечается, что на данный момент Лапорта и его совет директоров не располагают такими средствами. Дефицит составляет около € 70 млн. Эти средства должны были поступить от компании Audax Renovables, руководитель которой Эдуар Ромеу должен сменить Жауме Жиро на посту вице-президента «Барселоны» по финансовым вопросам. Сообщается, что Лапорта опасается предоставлять такую власть Ромеу и рассматривает другие варианты получения необходимых средств.



Напомним, Лапорта одержал победу на выборах президента «Барселоны», которые состоялись 7 марта. По итогам подсчёта всех голосов, Лапорта набрал 54,28% (30 184), Виктор Фонт – 29,99% (16 679), а Тони Фрейша – 8,58% (4 769).

Хави: Лапорта — мой хороший друг и лучший президент для «Барселоны»