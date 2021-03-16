«Тамбов» начал выплачивать долги игрокам и сотрудникам клуба

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что клуб начал выплаты по задолженностям.
«Поступили деньги, клуб начал выплачивать долги. Это лишь первоначальный транш — около 20-30 млн. Процедура следующая: первые выплаты идут работникам клуба, а потом деньги будут выплачены тем, кто покинул «Тамбов», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, «Тамбов» подал иск о банкротстве в начале февраля, однако впоследствии суд оставлял заявление без движения. Сумма исковых требований тамбовчан составляла более 300 млн рублей. В середине февраля стало известно, что члены Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги.
- 16 марта 2021
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