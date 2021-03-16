Флик: победа в ответном матче ЛЧ с «Лацио» поможет «Баварии» повысить уверенность в себе

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио».
«Мы показывали хороший футбол и в Лиге чемпионов, и в Бундеслиге. Наша задача — продолжать в том же духе. Мы намерены обыграть «Лацио» и в ответном матче. Команда сейчас явно на ходу, и нужно не сбавлять оборотов, особенно с учётом того, что мы будем играть дома. Победа поможет нам ещё больше повысить уверенность в собственных силах.
У Мануэля Нойера небольшая простуда, а у Кингсли Комана — небольшое мышечное повреждение. Посмотрим, как оба будут чувствовать себя завтра, но мы надеемся, что они смогут выйти на поле», — приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
Ответный матч «Бавария» — «Лацио» состоится в завтра, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Начало — в 23:00 мск. Первый матч команд закончился победой «Баварии» со счётом 4:1.
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