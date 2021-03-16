«Спартак» может подписать форварда «Орландо»
Нападающий американского «Орландо» Дэрил Дайк может продолжить карьеру в России. В услугах 20-летнего американца заинтересован московский «Спартак», сообщает MLS Transfers в «Твиттере».
Конкуренцию «Спартаку» в борьбе за право подписания Дайка составит бельгийский «Брюгге». Transfermarkt оценивает молодого американца в € 5 млн.
Сейчас Дайк на правах аренды выступает за английский «Барнсли» из Чемпионшипа. Дэрил перебрался на Туманный Альбион в феврале 2021 года, его арендное соглашение с «Барнсли» рассчитано до конца нынешнего сезона. Ранее он выступал только в американской лиге МЛС.
В составе «Барнсли» Дайк успел провести десять матчей и забил три гола. Он выступает на позиции центрального нападающего.
Турнирная таблица РПЛ: «Спартак» обошёл ЦСКА, «Локо» вытеснил «Сочи» из зоны еврокубков
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