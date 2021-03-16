Понсе: Кокорин — качественный футболист, но он давно стоит на месте

Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе прокомментировал переход форварда Александра Кокорина из московского клуба в «Фиорентину».



«Александр провёл с нами не так много времени. Видно, что он качественный футболист, что Кокорин давно стоит на месте. Он удивил меня, когда объявил о своём переходе в «Фиорентину». Мы были на обеде на сборах в Дубае, Александр внезапно встал из-за стола и сказал, что уезжает в Италию. Он тренировался, адаптировался к команде, но мы счастливы, что он перешёл в другой отличный клуб», — приводит слова Понсе сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января, перейдя из московского «Спартака». Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр выступает за «фиалок» под 91-м номером.