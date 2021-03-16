Диего Симеоне: у «Челси» нет слабых мест

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» заявил, что не видит у соперника слабых мест, но всё равно ставит перед своей командой только одну задачу — побеждать.

«У сегодняшнего «Челси» нет слабых мест. У нас только одна задача — побеждать. Можно начать выигрывать на 84-й или 10-й минуте, всё возможно. Но главное — навязать свою игру сопернику. Не знаю, что думают о предстоящей встрече в «Челси», но я знаю, что мы хотим исключительно победы», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится в среду, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — в 23:00 мск. Первый матч команд закончился победой «Челси» (1:0).