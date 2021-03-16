Диего Симеоне: у «Челси» нет слабых мест

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Челси» заявил, что не видит у соперника слабых мест, но всё равно ставит перед своей командой только одну задачу — побеждать.
«У сегодняшнего «Челси» нет слабых мест. У нас только одна задача — побеждать. Можно начать выигрывать на 84-й или 10-й минуте, всё возможно. Но главное — навязать свою игру сопернику. Не знаю, что думают о предстоящей встрече в «Челси», но я знаю, что мы хотим исключительно победы», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.
Напомним, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Челси» — «Атлетико» состоится в среду, 17 марта. Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж». Начало матча — в 23:00 мск. Первый матч команд закончился победой «Челси» (1:0).
- 16 марта 2021
-
21:48
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:16
-
21:11
-
20:55
-
20:39
-
20:19
-
20:18
-
20:10
-
19:55
-
19:50
-
19:30
-
19:14
-
18:38
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
17:20
-
17:16
-
17:00
-
16:59
-
16:53
-
16:47
-
16:20
-
16:15
-
16:05
-
15:55
-
15:47