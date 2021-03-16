«Многие пишут всякую фигню». Джано рассказал, как покидал «Ротор»
Бывший полузащитник московского «Спартака» и волгоградского «Ротора» Джано Ананидзе рассказал об уходе из «Ротора».
«Кстати, многие пишут всякую фигню про мой период в «Роторе». У меня была сразу договорённость, что если с ногой будут проблемы, то я уйду. Никакие деньги не нужны. А начинают говорить, что я обманул «Ротор». Я почти всю сумму оставил в клубе, ничего не брал.
Мне заплатили за тот месяц, который я провёл в команде. Я мог сидеть, восстанавливаться и продолжать получать зарплату, но мы пожали друг другу руки и красиво разошлись», — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее Джано также прокомментировал возможное завершение карьеры, заявив, что «он ещё маленький для этого».
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