Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ман Сити» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссии» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Р. Диаш, Канселу, Уолкер, Родри, Фоден, Гюндоган, Де Брёйне, Б. Силва, Марез.

«Боруссия» М: Зоммер, Тюрам, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер, Бенсебаини, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Эмболо.

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Успех «горожанам» принесли голы полузащитника Бернарду Силвы и нападающего Габриэла Жезуса.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021