«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: составы команд на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и мёнхенгладбахской «Боруссии» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.«Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Манчестер Сити»: Эдерсон, Стоунз, Р. Диаш, Канселу, Уолкер, Родри, Фоден, Гюндоган, Де Брёйне, Б. Силва, Марез.



«Боруссия» М: Зоммер, Тюрам, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер, Бенсебаини, Нойхаус, Хофманн, Штиндль, Эмболо.

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Успех «горожанам» принесли голы полузащитника Бернарду Силвы и нападающего Габриэла Жезуса.