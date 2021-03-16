Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ман Сити» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Реал» — «Аталанта»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ. Миранчук — в запасе

«Реал» — «Аталанта»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ. Миранчук — в запасе
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Сегодня, 16 марта, состоится матч «Реал» — «Аталанта». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Команды объявили стартовые составы. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Реал»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Менди, Вальверде, Кроос, Модрич, Васкес, Винисиус, Бензема.

«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Госенс, Мехле, де Рон, Пессина, Пашалич, Малиновский, Мурьель.

Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный рефери — Аллард Линдхут.

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. Успех «сливочным» принёс гол защитника Ферлана Менди. Бергамаски провели большую часть матча в меньшинстве.

Зидан — о матче с «Аталантой»: сейчас это финал. Мы ничего ещё не добились
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021