«Реал» — «Аталанта»: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала ЛЧ. Миранчук — в запасе

Сегодня, 16 марта, состоится матч «Реал» — «Аталанта». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Команды объявили стартовые составы. Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук остался в запасе.

«Реал»: Куртуа, Начо, Рамос, Варан, Менди, Вальверде, Кроос, Модрич, Васкес, Винисиус, Бензема.



«Аталанта»: Спортьелло, Толой, Ромеро, Джимсити, Госенс, Мехле, де Рон, Пессина, Пашалич, Малиновский, Мурьель.



Обслужит встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогать ему будут ассистенты Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный рефери — Аллард Линдхут.



Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. Успех «сливочным» принёс гол защитника Ферлана Менди. Бергамаски провели большую часть матча в меньшинстве.