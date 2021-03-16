Джано: Промес очень любит «Спартак». После лета все увидят настоящего Квинси

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе высказался по поводу возвращения Квинси Промеса в стан красно-белых.
«Очень рад, что Промес вернулся в «Спартак». Много читаю, что он сейчас не в форме. Он просто отвык от РПЛ, от холода. Человек из Европы в -15 приехал, дайте ему адаптироваться. Почти вся команда новая, меня, Адриано и других уже нет.
Это большой шаг для «Спартака». Промес заслуживал вернуться, он столько забил, столько отдал. В последнем чемпионстве огромная заслуга Квинси. Думаю, он будет играть так, как играл до отъезда. Дай бог уже в этом сезоне смогут закончить чемпионат на первом месте. А после летней предсезонки все увидят настоящего Промеса. Можно сказать, что он уже легенда. Вернулся домой, он очень любит «Спартак».
Он будет делать всё, чтобы приносить успехи, а не кайфовать и зарабатывать деньги. Кстати, позавчера мне звонил Джика, а я не смог ответить, потому что был на тренировке. Прихожу, перезваниваю: «Что случилось?» Джика говорит: «Промес хотел с тобой по видеосвязи переговорить». Так что в ближайшее время созвонимся с братухой и поговорим», — сказал Джано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 16 марта 2021
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