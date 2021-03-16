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Арсен Венгер предложил проводить чемпионат мира каждые два года

Арсен Венгер предложил проводить чемпионат мира каждые два года
Футбол / Прочие турниры 0
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер выступил за пересмотр футбольного календаря.

«Средний возраст игроков сборных — 27-28 лет. В нынешних условиях, когда чемпионат мира проводится каждые четыре года, у них очень мало шансов вновь выиграть трофей, потому что эти футболисты приедут на следующий турнир в возрасте 32-33 лет. Думаю, нам стоит проводить чемпионат мира каждые два года. Нужно проводить только значимые соревнования и исключить более мелкие турниры. Люди должны понимать, что стоит на кону, и участвовать только в матчах, в которых есть смысл.

Что касается внутренних чемпионатов, нам необходимо пересмотреть календарь. Думаю, сезон должен начинаться в марте и заканчиваться в ноябре. Всё это мы будем обсуждать», — приводит слова Венгера beIN Sports.

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