Арсен Венгер предложил проводить чемпионат мира каждые два года

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер выступил за пересмотр футбольного календаря.



«Средний возраст игроков сборных — 27-28 лет. В нынешних условиях, когда чемпионат мира проводится каждые четыре года, у них очень мало шансов вновь выиграть трофей, потому что эти футболисты приедут на следующий турнир в возрасте 32-33 лет. Думаю, нам стоит проводить чемпионат мира каждые два года. Нужно проводить только значимые соревнования и исключить более мелкие турниры. Люди должны понимать, что стоит на кону, и участвовать только в матчах, в которых есть смысл.



Что касается внутренних чемпионатов, нам необходимо пересмотреть календарь. Думаю, сезон должен начинаться в марте и заканчиваться в ноябре. Всё это мы будем обсуждать», — приводит слова Венгера beIN Sports.

Арсен Венгер выступил против предложенного нового формата Лиги чемпионов