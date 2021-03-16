Арсен Венгер предложил проводить чемпионат мира каждые два года

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала», а ныне глава отдела развития футбола ФИФА Арсен Венгер выступил за пересмотр футбольного календаря.
«Средний возраст игроков сборных — 27-28 лет. В нынешних условиях, когда чемпионат мира проводится каждые четыре года, у них очень мало шансов вновь выиграть трофей, потому что эти футболисты приедут на следующий турнир в возрасте 32-33 лет. Думаю, нам стоит проводить чемпионат мира каждые два года. Нужно проводить только значимые соревнования и исключить более мелкие турниры. Люди должны понимать, что стоит на кону, и участвовать только в матчах, в которых есть смысл.
Что касается внутренних чемпионатов, нам необходимо пересмотреть календарь. Думаю, сезон должен начинаться в марте и заканчиваться в ноябре. Всё это мы будем обсуждать», — приводит слова Венгера beIN Sports.
- 16 марта 2021
-
23:20
-
23:16
-
23:03
-
22:37
-
22:19
-
22:16
-
22:11
-
22:06
-
22:02
-
21:48
-
21:32
-
21:29
-
21:28
-
21:22
-
21:16
-
21:11
-
20:55
-
20:39
-
20:19
-
20:18
-
20:10
-
19:55
-
19:50
-
19:30
-
19:14
-
18:38
-
18:20
-
18:10
-
18:01
-
17:51
-
17:45
-
17:36
-
17:30
-
17:20
-
17:16