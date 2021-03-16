Томас Тухель прокомментировал невызов Кепы в сборную Испании

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался по поводу невызова Кепы Аррисабалаги в сборную Испании.

«Это печальные новости для Кепы, это очевидно, но он силён. Кепа — наш футболист, и эти новости не повлияют на него. Мы работаем вместе, доверяем ему и будем продолжать это делать. Его личная задача — попасть в сборную. Ему было бы легче, если бы он играл регулярно, но тут речь не только о личных целях Кепы, а о «Челси». Менди сейчас первый номер, Кепа — его конкурент, который должен находиться в боевой готовности, что он сейчас и делает», — цитирует Томаса Тухеля Goal.

Напомним, в составе сборной Испании Кепу сменил вратарь «Брайтона» Роберт Санчес, который станет дебютантом национальной команды.