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Томас Тухель прокомментировал невызов Кепы в сборную Испании

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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
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    Сборные
  • Участники:
    55
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Томас Тухель прокомментировал невызов Кепы в сборную Испании
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался по поводу невызова Кепы Аррисабалаги в сборную Испании.

«Это печальные новости для Кепы, это очевидно, но он силён. Кепа — наш футболист, и эти новости не повлияют на него. Мы работаем вместе, доверяем ему и будем продолжать это делать. Его личная задача — попасть в сборную. Ему было бы легче, если бы он играл регулярно, но тут речь не только о личных целях Кепы, а о «Челси». Менди сейчас первый номер, Кепа — его конкурент, который должен находиться в боевой готовности, что он сейчас и делает», — цитирует Томаса Тухеля Goal.

Напомним, в составе сборной Испании Кепу сменил вратарь «Брайтона» Роберт Санчес, который станет дебютантом национальной команды.

В сборную Испании вызваны четыре новичка. Вратарь «Брайтона» сменил в заявке Кепу
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