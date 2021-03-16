Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ман Сити» — «Боруссия М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Бельгийские клубы выступили за создание объединённой с Нидерландами лиги

Бельгийские клубы выступили за создание объединённой с Нидерландами лиги
Футбол / Прочие турниры 0

25 бельгийских футбольных клубов на общем собрании единогласно проголосовали за слияние своего национального турнира с чемпионатом Нидерландов, сообщается на официальном сайте Бельгийской профессиональной лиги.

«Это желание основано как на уважении к спортивным амбициям крупнейших клубов, так и на необходимости обеспечения финансовой стабильности для всех команд», — говорится в заявлении.

Объединённый турнир будет носить название Beneleague. Детали турнира не сообщаются.

Лидером чемпионата Бельгии сезона-2020/2021 является «Брюгге», в 30 матчах набравший 70 очков. В тройку лидеров турнира входят «Антверпен» (51) и «Генк» (49). В чемпионате Нидерландов лидирует «Аякс», в 25 встречах набравший 63 очка. В тройку лидеров входят ПСВ (55) и «АЗ Алкмар» (52).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021