Бельгийские клубы выступили за создание объединённой с Нидерландами лиги

25 бельгийских футбольных клубов на общем собрании единогласно проголосовали за слияние своего национального турнира с чемпионатом Нидерландов, сообщается на официальном сайте Бельгийской профессиональной лиги.



«Это желание основано как на уважении к спортивным амбициям крупнейших клубов, так и на необходимости обеспечения финансовой стабильности для всех команд», — говорится в заявлении.

Объединённый турнир будет носить название Beneleague. Детали турнира не сообщаются.

Лидером чемпионата Бельгии сезона-2020/2021 является «Брюгге», в 30 матчах набравший 70 очков. В тройку лидеров турнира входят «Антверпен» (51) и «Генк» (49). В чемпионате Нидерландов лидирует «Аякс», в 25 встречах набравший 63 очка. В тройку лидеров входят ПСВ (55) и «АЗ Алкмар» (52).