«Манчестер Сити» — «Боруссия» М: Гюндоган упрочил преимущество «горожан»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречается с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. К 19-й минуте матча счёт 2:0 в пользу английской команды. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 18-й минуте встречи хавбек «Манчестер Сити» Филип Фоден по центру разогнал атаку, далее своевременно отдал пас на ход полузащитнику «горожан» Илкаю Гюндогану, а тот уже ворвался в штрафную и низом направил мяч в ворота мимо вышедшего голкипера.
Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Успех «горожанам» принесли голы полузащитника Бернарду Силвы и нападающего Габриэла Жезуса.
- 16 марта 2021
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