Полный тёзка Аарона Рэмси подписал профессиональный контракт с «Астон Виллой»

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Полузащитник Аарон Рэмси подписал контракт с «Астон Виллой». 18-летний англичанин — воспитанник бирмингемского клуба. Это его первый профессиональный контракт, сообщает официальный сайт «Астон Виллы».

Рэмси находится в системе «Астон Виллы» с девятилетнего возраста. Кроме того, он заигран за молодёжную сборную Англии.

Отметим, в составе «Астон Виллы» уже выступает брат Аарона — Джейкоб Рэмси. Примечательно, что в «Ювентусе» играет его полный тёзка — валлиец Аарон Рэмси, который хорошо известен любителям футбола.

В нынешнем сезоне Аарон Рэмси провёл в молодёжной английской Премьер-лиге 14 матчей, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Он выступает на позиции центрального атакующего полузащитника.

«Астон Вилла» в 27 матчах набрала 41 очко и занимает 9-е место в турнирной таблице АПЛ. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (71).