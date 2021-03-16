«Реал» открыл счёт в ответном матче 1/8 финала ЛЧ с «Аталантой»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Аталанту». Встреча проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.

Счёт в матче на 34-й минуте открыл Карим Бензема. Результативную передачу на французского форварда отдал Лука Модрич.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Аталанта».

Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный рефери — Аллард Линдхут.

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. Успех «сливочным» принёс гол защитника Ферлана Менди. Бергамаски провели большую часть матча в меньшинстве из-за удаления Ремо Фройлера.