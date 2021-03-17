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«Аталанта» сократила отставание в ответном матче 1/8 ЛЧ с «Реалом», но сразу же пропустила

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Реал» принимает «Аталанту». Встреча проходит на стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде.

На 83-й минуте «Аталанта» сократила отставание в счёте, гол прямым ударом со штрафного забил нападающий «Аталанты» Луис Мурьель. Но уже на 85-й минуте нападающий «Реала» Марко Асенсио вернул своей команде комфортное преимущество.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Аталанта».

Встречу обслуживает бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Помогают ему ассистенты Хессел Стегстра и Марио Дикс. Резервный рефери — Аллард Линдхут.

Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Реала» со счётом 1:0. Успех «сливочным» принёс гол защитника Ферлана Менди. Бергамаски провели большую часть матча в меньшинстве из-за удаления Ремо Фройлера.