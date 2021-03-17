Гвардиола: мне всегда кажется, что, если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0, 4:0 общ.).

«Игроки «Манчестер Сити» показали хороший футбол, с самого начала контролировали ход матча. В первой игре мы добились отличного результата. Забив сегодня два быстрых гола, мы облегчили себе задачу, но всё равно показывали хорошую игру. Мы быстро передавали мяч, игроки менялись позициями.

Диаш и Стоунз играют очень важную роль в команде. Все действуют хорошо, не только игроки обороны, но и нападающие, и центральная линия. Очень важно, что мы обороняемся всей командой.

Играя в групповом турнире или в 1/8 финала, мы хотели пройти дальше. После перерыва на игры сборных у нас будет больше времени подумать о следующих раундах, но сейчас «Манчестер Сити» уже в 1/4 финала. Надеюсь, мы сможем успешно выступить. Мне всегда кажется, что, если ты проходишь дальше, значит, ты это заслужил», — цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.