«Ювентус» рассматривает вариант приобретения Холанда, в случае ухода Роналду

«Ювентус» ближайшим летом может расстаться со своей главной звездой – 35-летним португальцем Криштиану Роналду, а заменить его руководители туринского клуба мечтают форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом, сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Как уточняет источник, Роналду уже дал указание своему агенту, Жорже Мендешу, искать новый клуб. Претендентов может быть три – это «Манчестер Юнайтед», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал». Очевидно, что наибольшую заинтересованность проявляет «Королевский клуб», однако камнем преткновения может стать вопрос с заработной платой футболиста, которая составляет € 31 млн в год. В эпоху кризиса, связанного с коронавирусом, «сливочные» готовы будут предложить около € 20 млн.

И, если переход Роналду в «Реал» всё же произойдёт, «Ювентус» всерьёз рассчитывает заполучить 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, за которого придётся побороться с двумя коллективами из Манчестера и лондонским «Челси».