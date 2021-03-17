Зидан: связка Модрича и Крооса – феноменальна. По действиям Луки не скажешь, что ему 35
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1, 4:1 общ.).
«Я поздравил парней, поскольку они отлично проявили себя на протяжении всего матча против соперника, который отнимает много физических сил. Мы должны были чётко сыграть в обороне, и мы это сделали. Кроме того, игроки «Реала» смогли показать свою игру, владея мячом.
Если не считать момента Сапаты, то соперник и носа своего не показывал вблизи наших ворот. Обычно «Аталанта» создаёт много моментов, но сегодня было не так.
Связка Луки Модрича и Тони Крооса феноменальна. Луке почти 35, но по его действиям на поле этого точно не скажешь», — цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
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