«Ман Сити» повторил достижение «Аякса» в Лиге чемпионов, установленное в сезоне-1995/1996
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась победой английской команды со счётом 2:0.
Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», «Манчестер Сити» пропустил только однажды в 8 матчах Лиги чемпионов УЕФА в этом сезоне, что является наименьшим показателем среди за аналогичный временной отрезок за один сезон турнира. Рекорд принадлежит амстердамскому «Аяксу» — также 1 пропущенный мяч в 8 играх в сезоне-1995/1996.
Первая встреча команд, состоявшаяся 24 февраля, завершилась победой «Манчестер Сити» со счётом 2:0. Таким образом, английская команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, а «Боруссия» М завершила выступление в турнире.
«Ман Сити» вошёл в историю Лиги чемпионов по длительности серии без пропущенных мячей
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