Выход «Реала» и «Сити» в 1/4 ЛЧ и шестое место Овечкина в списке снайперов. Главное к утру

«Реал» и «Манчестер Сити» обыграли «Аталанту» и «Боруссию» М соответственно и прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а Александр Овечкин вышел на шестое место в списке бомбардиров в истории НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Манчестер Сити» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала ЛЧ.
2. «Реал» уверенно переиграл «Аталанту» с Миранчуком и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
3. Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
4. Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» прервать 9-матчевую серию побед «Айлендерс».
5. Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.
6. «Спартак» может подписать форварда «Орландо».
7. Джано: были предложения из Турции, Казахстана и ОАЭ, но не хочу пока никуда ехать.
8. Фристайлистка Таталина завоевала для России первое в истории золото ЧМ в «биг-эйре».
9. Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.
10. «Питтсбург» уступил «Бостону» и потерял Малкина из-за травмы в начале встречи.
11. «Ювентус» рассматривает вариант приобретения Холанда в случае ухода Роналду.
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