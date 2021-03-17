Выход «Реала» и «Сити» в 1/4 ЛЧ и шестое место Овечкина в списке снайперов. Главное к утру

«Реал» и «Манчестер Сити» обыграли «Аталанту» и «Боруссию» М соответственно и прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов, а Александр Овечкин вышел на шестое место в списке бомбардиров в истории НХЛ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Манчестер Сити» обыграл мёнхенгладбахскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

2. «Реал» уверенно переиграл «Аталанту» с Миранчуком и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

3. Овечкин обошёл Эспозито в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

4. Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» прервать 9-матчевую серию побед «Айлендерс».

5. Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

6. «Спартак» может подписать форварда «Орландо».

7. Джано: были предложения из Турции, Казахстана и ОАЭ, но не хочу пока никуда ехать.

8. Фристайлистка Таталина завоевала для России первое в истории золото ЧМ в «биг-эйре».

9. Маргарита Гаспарян вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге.

10. «Питтсбург» уступил «Бостону» и потерял Малкина из-за травмы в начале встречи.

11. «Ювентус» рассматривает вариант приобретения Холанда в случае ухода Роналду.

12. Рафаэль Надаль снялся с «Мастерса» в Майами.