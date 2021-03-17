Ивица Олич назвал самую большую проблему ЦСКА в сезоне-2020/2021

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал самую большую проблему «армейцев» в сезоне-2020/2021.
«Не очень хорошо говорить про тренера. Гончаренко работает в ЦСКА уже почти пять лет. Все знают, что это не тот клуб, который будет менять наставника каждые два-три месяца. По-моему, самые большие проблемы у ЦСКА из-за того, что игроки, которые были куплены летом, не смогли с ходу оправдать возложенные на них надежды. Наверное, ещё никогда клуб не тратил столько денег на новичков. Думаю, они выложили около € 30 млн за Бруно Фукса, Чидеру Эджуке и Адольфо Гайча. Первый пока вообще не играл из-за травм. Эджуке регулярно выходит на поле, а Гайч уже ушёл из команды в аренду. Эти футболисты не смогли сразу показать уровень, который они демонстрировали в своих прошлых командах. Знаю, что тот же Гайч в Аргентине выглядел очень сильно. Следил за ним, многие клубы проявляли к нему интерес. Но он приехал в Россию, и это был совершенно не тот футболист, которого все знали по игре за «Сан-Лоренсо».
Если в условиях нынешнего чемпионата России ты покупаешь футболистов на € 30 млн, то сразу должен претендовать на победу в турнире. По сути, до поражения от «Арсенала» у ЦСКА так и было, даже несмотря на то, что новички не были готовы сразу показать свой реальный уровень. Если ЦСКА обыграет «Зенит», то снова будет очень близок к первой строчке, поэтому ничего страшного ещё не произошло. Впереди много игр, надо попробовать вернуть веру в себя и в то, что в этом году возможно побороться за золото», — цитируют Олича «Известия».
- 17 марта 2021
-
10:04
-
10:00
-
09:48
-
09:41
-
09:35
-
09:28
-
09:24
-
08:42
-
08:11
-
07:41
-
07:20
-
04:16
-
04:06
-
03:47
-
02:21
-
02:05
-
01:47
-
01:35
-
01:17
-
01:06
-
00:51
-
00:51
-
00:41
-
00:34
-
00:26
-
00:16
-
00:12
-
00:04
- 16 марта 2021
-
23:48
-
23:34
-
23:34
-
23:20
-
23:16
-
23:03
-
22:37