Ивица Олич назвал самую большую проблему ЦСКА в сезоне-2020/2021

Бывший нападающий ЦСКА Ивица Олич назвал самую большую проблему «армейцев» в сезоне-2020/2021.



«Не очень хорошо говорить про тренера. Гончаренко работает в ЦСКА уже почти пять лет. Все знают, что это не тот клуб, который будет менять наставника каждые два-три месяца. По-моему, самые большие проблемы у ЦСКА из-за того, что игроки, которые были куплены летом, не смогли с ходу оправдать возложенные на них надежды. Наверное, ещё никогда клуб не тратил столько денег на новичков. Думаю, они выложили около € 30 млн за Бруно Фукса, Чидеру Эджуке и Адольфо Гайча. Первый пока вообще не играл из-за травм. Эджуке регулярно выходит на поле, а Гайч уже ушёл из команды в аренду. Эти футболисты не смогли сразу показать уровень, который они демонстрировали в своих прошлых командах. Знаю, что тот же Гайч в Аргентине выглядел очень сильно. Следил за ним, многие клубы проявляли к нему интерес. Но он приехал в Россию, и это был совершенно не тот футболист, которого все знали по игре за «Сан-Лоренсо».



Если в условиях нынешнего чемпионата России ты покупаешь футболистов на € 30 млн, то сразу должен претендовать на победу в турнире. По сути, до поражения от «Арсенала» у ЦСКА так и было, даже несмотря на то, что новички не были готовы сразу показать свой реальный уровень. Если ЦСКА обыграет «Зенит», то снова будет очень близок к первой строчке, поэтому ничего страшного ещё не произошло. Впереди много игр, надо попробовать вернуть веру в себя и в то, что в этом году возможно побороться за золото», — цитируют Олича «Известия».

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