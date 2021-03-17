Куртуа: Малиновский сказал, что задумка была бить в мой угол

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа выразил удовлетворение игрой команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1). В первой встрече «сливочные» одержали победу со счётом 1:0.



«Мы прекрасно играли в обороне. Знали, в какой момент стоит сделать шаг назад, а когда необходимо выйти вперёд, чтобы включить прессинг. Пару раз пришлось делать сейвы после ударов Сапаты. Был ещё гол Муриэля… На самом деле я думал, что Малиновский будет бить в мой угол. И позднее он сказал мне, что такой и была задумка. Но Муриэль увидел моё месторасположение и нанёс блестящий удар.



Очень рад показанной игре и выходу в следующую стадию. В Италии «Аталанта» помногу забивает, но наши ворота она поразила лишь однажды. И то — со стандарта», — приводит слова Куртуа пресс-служба УЕФА.

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