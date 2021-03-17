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«Барселона» и «Ювентус» готовят обмен Гризманна на Дибалу

«Барселона» и «Ювентус» готовят обмен Гризманна на Дибалу
Футбол / Испания 0

«Барселона» хочет приобрести нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалу. Сине-гранатовые планируют провести обмен и готовы отдать форварда Антуана Гризманна, сообщает Calciomercato.

По информации источника, руководство «Барселоны» не устраивает выступление французского нападающего, поэтому именно испанский клуб предложил такие условия. «Ювентус» не против обмена, поскольку Дибала потерял место в стартовом составе. Если стороны придут к соглашению, сделка может быть закрыта летом.

В сезоне-2020/2021 Антуан Гризманн провёл 39 матчей за «Барселону», забил 13 голов и отдал 11 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость нападающего в € 60 млн. Пауло Дибала провёл в составе «Ювентуса» 16 матчей, забил три мяча и отдал две результативные передачи.

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