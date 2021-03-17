«Гордимся вами, ребята». «Аталанта» — о вылете из Лиги чемпионов

«Аталанта» прокомментировала вылет клуба из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Итальянская команда проиграла на выезде «Реалу» со счётом 1:3. В первом матче «Аталанта» на своём поле уступила «сливочным» со счётом 0:1. Таким образом, испанская команда победила соперника по сумме двух встреч — 4:1.



«Гордимся вами, ребята. Благодарим вас за это удивительное путешествие! Уже сосредоточены на наших следующих целях!» — написали представители пресс-службы «Аталанты» в своём «твиттере».



Напомним, в ответном матче «Реал» открыл счёт в первом тайме. На 34-й минуте гол забил Карим Бензема, ассистировал ему Лука Модрич. На 60-й минуте Серхио Рамос удвоил преимущество «Королевского клуба» на табло, реализовав пенальти. На 83-й минуте Луис Мурьель подарил болельщикам «Аталанты» надежду на камбэк. Колумбийский форвард забил красивый гол прямым ударом со штрафного. Однако уже на 85-й минуте «Реал» вернул себе комфортное преимущество благодаря голу Марко Асенсио. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «сливочных».

«Реал» уверенно переиграл «Аталанту» с Миранчуком и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов