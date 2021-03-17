Лука Модрич: чувствую себя так, словно мне снова 27!

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о победе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аталантой» (3:1).



«Босс попросил нас прессинговать выше. Это мы и сделали. Это придало нам уверенности. Чувствую себя так, словно мне снова 27! Не вспоминаю о своём возрасте. Важна не отметка в паспорте, а твоя игра на поле. Я ещё голоден до борьбы на самом высоком уровне и работаю каждый день, чтобы оставаться здесь. Сейчас было важно пройти в четвертьфинал после двух сезонов, когда мы выбывали раньше. Мы можем зайти очень далеко», — приводит слова Модрича пресс-служба УЕФА.



Напомним, в первом матче «Аталанта» на своём поле уступила «Реалу» со счётом 0:1. Таким образом, испанская команда победила соперника по сумме двух встреч — 4:1.

Зидан: связка Модрича и Крооса – феноменальна. По действиям Луки не скажешь, что ему 35