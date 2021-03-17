«Порвалась барабанная перепонка, повредился мозг». Экс-игрок «Зенита» – о страшной травме

Бывший игрок «Зенита», «Крыльев Советов» и «Динамо» Робертас Пошкус рассказал о страшной травме, которую получил в матче со сборной Румынии в 2003 году.
«Товарищеский матч получился очень грубым. В больницу я ехал с Томасом Жвиргждаускасом, которому выбили все передние зубы. Андрюсу Скерле сломали нос, вывернув его в другую сторону. Мне же Кристиан Киву, которого я даже не видел, специально ударил локтем в голову. Порвалась барабанная перепонка, повредился мозг, пришлось делать операцию.
Ещё больше сказалась авария, в которую я попал в октябре 2004-го. После неё уже не играл, как раньше. Была очень плохая погода. Рядом ехала фура, а я попал в огромную лужу, после чего машину подняло и выкинуло в поле. Из-за сотрясения мозга потом пару месяцев приходил в себя», — цитирует Пошкуса «Матч ТВ».
- 17 марта 2021
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