Бывший игрок «Зенита» рассказал, почему выбрал РПЛ, а не чемпионат Украины

Бывший игрок «Зенита», «Крыльев Советов» и «Динамо» Робертас Пошкус рассказал, почему выбрал РПЛ, а не чемпионат Украины, когда переходил в клуб из Самары. В тот момент у игрока были предложения от киевского «Динамо» и «Шахтёра».



«Герман Ткаченко убедил переехать в Самару. Показал наибольшее желание взять меня в команду. В «Крыльях» я легко адаптировался. Команду формировали умно. К опытным Тихонову, Радимову, Бушманову добавили много игроков примерно одного возраста — Каряку, Ковбу, Барасу, меня… Мы быстро сплотились, и получилась великолепная команда.



Например, у Тихонова могучий чемпионский опыт и победный менталитет. Молодым игрокам полезно быть рядом с ним — тренироваться, играть, общаться



В Самаре были шикарные болельщики и очень дружный коллектив. Поверьте, футболисту редко везёт попасть в такие команды. Даже в «Барселоне» или «Реале» коллектив неидеальный. В «Крыльях» нам, бывало, не платили четыре месяца, полгода, но мы всё равно смеялись, проводили вместе время (тренеры нам позволяли чуть больше, чем обычно), тренировались, работали, помогали друг другу», — цитирует Пошкуса «Матч ТВ».

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