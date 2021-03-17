Радимов – о матче ЦСКА – «Зенит»: говорить можно часами. Скучно не будет наверняка!

Бывший футболист «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

«Сегодня в Москве – ЦСКА и «Зенит»! Говорить об этом можно часами. О чём жалею – за ЦСКА больше не выйдет Элвер Рахимич, горячая голова. Люблю, чтоб в напряженные минуты на поле открытая эмоция хотя бы иногда заканчивалась потасовкой – настоящая рубка, мужские игры. Ну, наверное, не до такой степени, как Элвер – не стоит на поле ломать ноги другим футболистам и ждать, как пошутил Владимир Казачёнок, что Рахимич кому-нибудь совсем голову отрубит. На фотографии матча 11 июля 2003 года ЦСКА — «Зенит» мы с Рахимичем в момент, когда ЦСКА настаивали на пенальти в наши ворота незадолго до финального свистка. Разве были правы?! Разумеется, нет! И по справедливости за это им надо было оторвать… головы! Но Элвер не согласился! И зря! Подробности опускаю, в итоге была ничья, 2:2, что видно на второй фотографии — уже никто никого не убьёт, все дружны и довольны! Короче, сегодня вечером на «ВЭБ Арене» чего-чего, но скучно не будет наверняка!» — написал Радимов в своём «инстаграме».