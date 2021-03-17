ЦСКА — «Зенит»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:00

Сегодня, 17 марта, состоится матч ЦСКА — «Зенит». Встреча 23-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Помогать ему будут ассистенты Дмитрий Мосякин и Алексей Воронцов. Резервный рефери — Павел Шадыханов. Отвечать за VAR будет Игорь Панин. Его ассистент — Антон Аверьянов.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Зенит» (45) лидирует в первенстве. На второй строчке располагается московский «Спартак» (41). Замыкает зону еврокубков «Локомотив» (37), опережающий по дополнительным показателям «Сочи» и «Рубин».

ЦСКА — «Зенит»: эксперты назвали фаворита центрального матча 23-го тура РПЛ