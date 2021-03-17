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Влашич: ЦСКА сделает всё, чтобы добиться устраивающего счёта в матче с «Зенитом»

Влашич: ЦСКА сделает всё, чтобы добиться устраивающего счёта в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«В последние годы между ЦСКА и «Зенитом» всегда идёт принципиальное противостояние, и мы, и они хотим быть лучшим клубом страны. Конечно же, во многом это зависит именно от результатов очных встреч, поэтому сделаем всё, чтобы добиться устраивающего нас счёта», — цитирует Влашича пресс-служба «армейцев».

Напомним, что встреча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Зенитом» состоится сегодня, 17 марта. Начало игры – 20:00 мск. В 22-м туре Российской Премьер-Лиги «армейцы» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» (1:2), а сине-бело-голубые разгромили «Ахмат» (4:0). Московский ЦСКА (40) — на третьем месте в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).

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