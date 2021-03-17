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Илья Кутепов вызван в сборную России

Илья Кутепов вызван в сборную России
Футбол / РПЛ 0
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Тренерский штаб сборной России вызвал защитника «Спартака» Илью Кутепова для подготовки к матчам квалификации чемпионата мира — 2022 с Мальтой (24 марта, Та-Али, 22:45 мск), Словенией (27 марта, Сочи, 17:00) и Словакией (30 марта, Трнава, 21:45 мск).

С высокой степенью вероятности в последнем из трёх мартовских матчей не сыграет защитник «Зандхаузена» Александр Жиров. Немецкий клуб проинформировал об этом Российский футбольный союз. Это связано с коронавирусными ограничениями, существующими на государственном уровне между Словакией и Германией. В связи с этим список игроков сборной России на мартовском сборе увеличен на одного человека.

«РФС и тренерско-административный штаб национальной команды будут внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости оперативно реагировать и вносить изменения в состав сборной», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале российской команды.

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