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34-летний Муслера продлил контракт с «Галатасараем» ещё на три сезона

34-летний Муслера продлил контракт с «Галатасараем» ещё на три сезона
Футбол / Прочие турниры 0

34-летний вратарь Фернандо Муслера продлил контракт с «Галатасараем» ещё на три сезона, сообщает пресс-служба турецкого клуба. Новое соглашение рассчитано до июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Муслера провёл за «Галатасарай» в турецкой Суперлиге 11 матчей, шесть из них — на ноль. В прошлом году голкипер получил двойной перелом стопы и долго восстанавливался.

Муслера — воспитанник уругвайского «Насьоналя». Вратарь перешёл в «Галатасарай» из «Лацио» в 2011 году. В составе турецкого клуба он выиграл пять чемпионатов, четыре Кубка и пять Суперкубков Турции. За «Галатасарай» уругвайский футболист провёл 374 матча, пропустив 404 гола. На счету Фернандо также есть один гол за клуб. В составе сборной Уругвая Муслера провёл 116 матчей и выиграл Копа Америка — 2011.

Муслера получил двойной перелом во время матча. Вратаря экстренно госпитализировали
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