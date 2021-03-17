Р. Мартинес: то, как Де Брёйне играет «ложную девятку», нужно изучать во всех академиях

Главный тренер сборной Бельгии и технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес высоко оценил выступление своего подопечного, полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0).



В первой встрече немецкая команда потерпела поражение со счётом 0:2. Ответная встреча состоялась накануне, 16 марта, и завершилась с аналогичным счётом в пользу «горожан». По голу забили Де Брёйне и его партнёр по полузащите Илкай Гюндоган.



«Настоящая капитанская игра, мастер-класс по выбору позиции, поиску свободных зон и обмену позициями с другими игроками атаки. К тому же он открыл счёт, ударив из-за штрафной своей «слабой» ногой. То, как он играет «ложную девятку», нужно изучать во всех футбольных академиях мира», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Кевин Де Брёйне: «Манчестер Сити» контролировал игру. Очень помогло успешное начало матча