Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Бавария» — «Лацио». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Р. Мартинес: то, как Де Брёйне играет «ложную девятку», нужно изучать во всех академиях

Р. Мартинес: то, как Де Брёйне играет «ложную девятку», нужно изучать во всех академиях
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Главный тренер сборной Бельгии и технический наблюдатель УЕФА Роберто Мартинес высоко оценил выступление своего подопечного, полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0).

В первой встрече немецкая команда потерпела поражение со счётом 0:2. Ответная встреча состоялась накануне, 16 марта, и завершилась с аналогичным счётом в пользу «горожан». По голу забили Де Брёйне и его партнёр по полузащите Илкай Гюндоган.

«Настоящая капитанская игра, мастер-класс по выбору позиции, поиску свободных зон и обмену позициями с другими игроками атаки. К тому же он открыл счёт, ударив из-за штрафной своей «слабой» ногой. То, как он играет «ложную девятку», нужно изучать во всех футбольных академиях мира», — приводит слова Мартинеса пресс-служба УЕФА.

Кевин Де Брёйне: «Манчестер Сити» контролировал игру. Очень помогло успешное начало матча
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021