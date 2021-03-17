Матчи 23-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о вице-чемпионе Европы Шикунове
Все матчи 23-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память о скончавшемся на днях бывшем футболисте сборной СССР Европы Юрии Шикунове, сообщается в телеграм-канале лиги.
Шикунов ушёл из жизни 15 марта в возрасте 82 лет. Пиком карьеры экс-игрока стало второе место на чемпионате Европы — 1964 в составе сборной СССР. Кроме того, играя за ростовский СКА, он завоевал серебряные медали чемпионата СССР в 1966 году. Помимо СКА, на клубном уровне Шикунов выступал за таганрогское «Торпедо» и ростовский «Ростсельмаш». Юрий дважды попадал в список 33 лучших игроков СССР.
По завершении карьеры футболиста Шикунов работал начальником СКА, тренером в «Ростсельмаше» и возглавлял «Шахтёр» из Шахт.
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