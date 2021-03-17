Гвардиола: с моей «Барселоной» сопернику нужно было 3 пушки и 100 пуль, чтобы отобрать мяч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0, 4:0 по сумме двух матчей) рассказал о желании использовать защитника «горожан» Жоау Канселу в полузащите.



«Это пошло со времён моей работы в Германии. Если в Бундеслиге теряешь мяч, то тебя убивают на контратаках, при условии, что твои фланговые защитники играют широко.



Я усвоил это ещё в «Барселоне», но тогда мы больше контролировали игру, имея таких невероятных футболистов в составе. Сопернику нужно было три пушки и 100 пуль, чтобы игроки «блауграны» потеряли мяч. Было невозможно отобрать у той «Барселоны» владение мячом.



В Германии всё было иначе. В центре поля нужно было больше игроков, чтобы контролировать мяч – четыре, пять, шесть футболистов для игры в короткий пас, тогда ты лучше всё контролируешь. Причина моей реорганизации только в этом.



В «Баварии» я так делал с Филиппом Ламом. Уже в «Ман Сити» мы делали это с Фабианом Делфом в невероятном сезоне, когда набрали в АПЛ 100 очков. Затем этот же трюк удался с Александром Зинченко, теперь мы пробуем делать это с Жоау Канселу. Не все фланговые защитники на это способны.



В матче с «Фулхэмом» мы действовали немного иначе, выпустив Бенжамена Менди. Он — игрок, который должен играть на флангах. Концепция заключается в том, что мы защищаемся, владея мячом, но также должны быть агрессивными, когда его теряем. Всё это было бы невозможно без невероятных футболистов», – цитирует испанца Manchester Evening News.



Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Три сезона, с 2013 по 2016 год, испанец был главным тренером мюнхенской «Баварии». С июля 2016 года Гвардиола тренирует «Манчестер Сити».

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