Гвардиола: с моей «Барселоной» сопернику нужно было 3 пушки и 100 пуль, чтобы отобрать мяч

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов над мёнхенгладбахской «Боруссией» (2:0, 4:0 по сумме двух матчей) рассказал о желании использовать защитника «горожан» Жоау Канселу в полузащите.
«Это пошло со времён моей работы в Германии. Если в Бундеслиге теряешь мяч, то тебя убивают на контратаках, при условии, что твои фланговые защитники играют широко.
Я усвоил это ещё в «Барселоне», но тогда мы больше контролировали игру, имея таких невероятных футболистов в составе. Сопернику нужно было три пушки и 100 пуль, чтобы игроки «блауграны» потеряли мяч. Было невозможно отобрать у той «Барселоны» владение мячом.
В Германии всё было иначе. В центре поля нужно было больше игроков, чтобы контролировать мяч – четыре, пять, шесть футболистов для игры в короткий пас, тогда ты лучше всё контролируешь. Причина моей реорганизации только в этом.
В «Баварии» я так делал с Филиппом Ламом. Уже в «Ман Сити» мы делали это с Фабианом Делфом в невероятном сезоне, когда набрали в АПЛ 100 очков. Затем этот же трюк удался с Александром Зинченко, теперь мы пробуем делать это с Жоау Канселу. Не все фланговые защитники на это способны.
В матче с «Фулхэмом» мы действовали немного иначе, выпустив Бенжамена Менди. Он — игрок, который должен играть на флангах. Концепция заключается в том, что мы защищаемся, владея мячом, но также должны быть агрессивными, когда его теряем. Всё это было бы невозможно без невероятных футболистов», – цитирует испанца Manchester Evening News.
Хосеп Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Три сезона, с 2013 по 2016 год, испанец был главным тренером мюнхенской «Баварии». С июля 2016 года Гвардиола тренирует «Манчестер Сити».
- 17 марта 2021
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
13:55
-
13:53
-
13:43
-
13:43
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:19
-
13:10
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:48
-
12:34
-
12:31
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:41
-
11:30
-
11:23
-
11:10
-
10:59
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:35
-
10:18