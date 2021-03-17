Наиль Умяров отреагировал на попадание в список лучших молодых талантов недели в Европе

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал новость, что он попал в список лучших молодых талантов Европы по итогам недели.



«Видел, да. Ещенко мне сказал (смеётся). Наш подающий надежды. Круто ли быть в одном списке с Холандом? Да ну, особо не придал этому большого значения, потому что это по одной неделе. Нужно всегда держать эту планку», — сказал Умяров в ролике на YouTube-канале «Спартака».



Умяров является воспитанником «Чертаново». Футболист перешёл в «Спартак» в январе 2019 года. Действующий контракт 20-летнего игрока с красно-белыми рассчитан до 2023 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Наиля в € 2,7 млн.



В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отдал три результативные передачи.

Полузащитник «Спартака» вошёл в список лучших молодых талантов Европы по итогам недели