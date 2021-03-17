Матвей Сафонов вернулся к тренировкам с основным составом «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся к тренировкам с основным составом «быков». Голкипер поделился фотографиями с занятий в своём «инстаграме».
«Наконец-то вернулся на поле», — подписал фотографии вратарь.
Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов. Нынешний контракт Матвея с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Сафонова в € 15 млн.
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча — 18 марта в 19:00 мск. «Динамо», набрав в 22 матчах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (34) идёт на восьмой позиции. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (45). На втором месте «Спартак» (41), третий — ЦСКА (40).
- 17 марта 2021
-
14:37
-
14:33
-
14:28
-
14:09
-
14:08
-
13:55
-
13:53
-
13:43
-
13:43
-
13:40
-
13:25
-
13:25
-
13:19
-
13:10
-
13:02
-
13:01
-
12:57
-
12:48
-
12:34
-
12:31
-
12:27
-
12:19
-
12:00
-
11:57
-
11:47
-
11:41
-
11:30
-
11:23
-
11:10
-
10:59
-
10:55
-
10:48
-
10:40
-
10:35
-
10:18