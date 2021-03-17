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Матвей Сафонов вернулся к тренировкам с основным составом «Краснодара»

Матвей Сафонов вернулся к тренировкам с основным составом «Краснодара»
Футбол / РПЛ 0
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов вернулся к тренировкам с основным составом «быков». Голкипер поделился фотографиями с занятий в своём «инстаграме».

«Наконец-то вернулся на поле», — подписал фотографии вратарь.

Сафонов — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне российский голкипер провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, пропустил 28 голов. Нынешний контракт Матвея с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает Сафонова в € 15 млн.

В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» примет московское «Динамо». Встреча пройдёт в Краснодаре на одноимённом стадионе. Начало матча — 18 марта в 19:00 мск. «Динамо», набрав в 22 матчах 36 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Краснодар» (34) идёт на восьмой позиции. Лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит» (45). На втором месте «Спартак» (41), третий — ЦСКА (40).

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