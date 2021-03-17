«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к лучшему бомбардиру чемпионата Португалии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к вингеру лиссабонского «Спортинга» Педру Гонсалвешу.
По сведениям Daily Mail, руководство манкунианцев видит в 22-летнем португальце более дешёвую альтернативу вингеру дортмундской «Боруссии» и сборной Англии Джейдону Санчо. Уле-Гуннар Сульшер настаивает на усилении позиции правого атакующего полузащитника в летнее трансферное окно, и именно Гонсалвеш и Санчо являются главными кандидатами на эту позицию.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Португалии Педру Гонсалвеш провёл 21 матч, забил 15 мячей, являясь лучшим бомбардиром турнира. Портал Transfermarkt оценивает его в € 15 млн, однако лиссабонцы не собираются расставаться со своим главным активом дешевле € 60 млн.
Джейдон Санчо в Бундеслиге сезона-2020/2021 провёл 21 матч, забил шесть матчей и отдал девять результативных передач. 20-летний англичанин по версии Transfermarkt стоит € 100 млн. В предыдущее межсезонье руководители «Боруссии» отклонили предложение «МЮ» по Санчо в размере € 120 млн.
- 17 марта 2021
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